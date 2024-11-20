Экс-тренер Аякса и сборной Нидерландов выразил свою поддержку нынешнему рулевому амстердамского клуба

В воскресенье Луи ван Гал присутствовал на стадионе "Йохан Кройф Арена" во время матча между легендами амстердамского "Аякса" и мадридского "Реала". После матча 73-летний нидерландский специалист положительно отозвался о работе Франческо Фариоли, который летом возглавил "божьих сыновей".

"Что меня также удивило, так это поддержка болельщиков "Аякса" для нынешнего "Аякса". Вы, ребята, молодцы! В свое время, когда я стал тренером, над мной вообще смеялись, но сейчас другая тенденция, и я думаю, что Фариоли выведет "Аякс" на новый уровень. Я желаю вам всего наилучшего!", - цитирует Луи ван Гала Foot Mercato.

Отметим, что сейчас "Аякс" идет третьим в Эредивизии после "ПСВ" и "Утрехта", а также занимает второе место в Лиге Европы после римского "Лацио".