Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Аякса и сборной Нидерландов выразил свою поддержку нынешнему рулевому амстердамского клуба
Божьи сыновья сейчас играют гораздо лучше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье Луи ван Гал присутствовал на стадионе "Йохан Кройф Арена" во время матча между легендами амстердамского "Аякса" и мадридского "Реала". После матча 73-летний нидерландский специалист положительно отозвался о работе Франческо Фариоли, который летом возглавил "божьих сыновей".
"Что меня также удивило, так это поддержка болельщиков "Аякса" для нынешнего "Аякса". Вы, ребята, молодцы! В свое время, когда я стал тренером, над мной вообще смеялись, но сейчас другая тенденция, и я думаю, что Фариоли выведет "Аякс" на новый уровень. Я желаю вам всего наилучшего!", - цитирует Луи ван Гала Foot Mercato.
Отметим, что сейчас "Аякс" идет третьим в Эредивизии после "ПСВ" и "Утрехта", а также занимает второе место в Лиге Европы после римского "Лацио".
Популярное сейчас
- "Нас поставили на колени". Албания – Украина. Обзор послематчевой албанской прессы
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лига наций. Украина заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф на повышение. Турнирная таблица
- У одного из игроков сборной Нидерландов возникли проблемы на тренировке. Видео
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля