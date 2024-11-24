Размялся перед матчем против Шахтера. ПСВ уничтожил соперника в Эредивизе со счетом 5:0

В матче 13 тура чемпионата Нидерландов “ПСВ” дома принимал "Гронинген". Для эйндховенцов это был последний поединок перед встречей с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.

"Красно-белые" отличились дважды в первом тайме и еще трижды после перерыва. В частности, три гола забил 21-летний нападающий Рикардо Пепи, который в текущем розыгрыше Эредивизи имеет на своем счету уже девять мячей.

Это 12 побед ПСВ в 13 матчах чемпионата. Команда потерпела только одно поражение – в поединке против "Аякса" 2 ноября (2:3).

Эйндховенцы лидируют в чемпионате. Отрыв от второго "Утрехта" составляет восемь очков, но у соперника есть еще два матча в запасе.

"ПСВ" - "Гронинген" 5:0

Голы: Боскальи 14, Пепи 37, 64, 78, Гус Тил 52

Следующий матч ПСВ проведет в среду 27 ноября против "Шахтера" в Эйндховене. Это будет пятый тур Лиги чемпионов. Сейчас у “красно-белых” пять очков в активе.