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Аякс хочет вернуть своего защитника, которого продал Брайтону
Джоэл Уэлтман может вернуться в нидерландский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Брайтона" Джоэл Уэлтман может вернуться в свой родной клуб - "Аякс".
Как сообщает Экрем Конур, нидерландцы хотят подписать футболиста в январское трансферное окно.
32-летний футболист является воспитанником амстердамского клуба, где провел 12 лет. В 2020 году Велтман перебрался в Англию за 1 млн евро.
Добавим, что в текущем сезоне Джоэл сыграл 12 матчей - 980 минут.
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Источник:Ekrem Кonur
Опубликовал: Екатерина Власова
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