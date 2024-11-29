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Аякс хочет вернуть своего защитника, которого продал Брайтону

Нидерланды

Джоэл Уэлтман может вернуться в нидерландский клуб

Аякс хочет вернуть своего защитника, которого продал Брайтону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Брайтона" Джоэл Уэлтман может вернуться в свой родной клуб - "Аякс".

Как сообщает Экрем Конур, нидерландцы хотят подписать футболиста в январское трансферное окно.

32-летний футболист является воспитанником амстердамского клуба, где провел 12 лет. В 2020 году Велтман перебрался в Англию за 1 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне Джоэл сыграл 12 матчей - 980 минут.

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Источник:
Ekrem Кonur
Опубликовал: Екатерина Власова
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