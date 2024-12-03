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Нидерландский гранд нацелен на защитника Боруссии М

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Нидерландский гранд нацелен на защитника Боруссии М

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский гранд нацелен на защитника "Боруссии М".

ПСВ заинтересован в трансфере Ко Итакуры. Летом 2024 года представители нидерландского клуба были в Менхенгладбахе, но трансфер сорвался.

Источник пишет, что в контракте японского футболиста был пункт об отступных в размере 15 млн евро, но Итакура остался в немецком клубе ещё на полтора года.

Для "ПСВ" 15 млн евро – большая сумма. Они хотят снизить стоимость из-за "неопределенности будущего" футболиста, ведь он может уйти свободным агентом.

Также влияет и возраст. Защитник приближается к 30-ти годам и есть риск, что он не заиграет или получит травму.

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В этом сезоне Итакура сыграл в 14-ти играх за "Боруссию М" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал голевую передачу.

Контракт защитника с немецким клубом действителен до 2026 года. TransferMarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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Источник:
Voetbal Primeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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