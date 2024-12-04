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Английские гранды заинтересовались звездой Аякса
Талант
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английские гранды заинтересовались звездой "Аякса".
Нидерландский защитник Йоррел Хато прривлёк внимание "Арсенала" и "Челси". Лондонские клубы внимательно следят за ситуацией.
Летом прошлого года, "Арсенал" мог бы купить защитника, но они выбрали Калафьори. Но с возможным уходом Якуба Кивиора клуб может вернуться к футболисту "Аякса".
Источник сообщает, что игроком также интересуются "Реал" и "Ливерпуль", в качестве возможного преемника Ван Дейка.
По словам The Athletic, поскольку элитные европейские клубы всегда охотятся за молодыми центральными защитниками, играющими в пас, другие команды вскоре начнут проявлять интерес.
"Я боюсь, что следующим летом мы его потеряем", — сказал один высокопоставленный источник изданию в "Аяксе".
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Нидерландский клуб оценивает футболиста в 60 млн евро.
В этом сезоне Йоррел Хато сыграл за "Аякс" в 23-х играх. На его счету 3 гола и 4 голевых передачи.
Контракт футболиста с клубом действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает игрока в 30 млн евро.
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