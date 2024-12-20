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Один из лучших защитников Эредивизи опроверг слухи о связях с Ювентусом

Нидерланды
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Мы никогда не разговаривали (с)

Один из лучших защитников Эредивизи опроверг слухи о связях с Ювентусом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко опроверг слухи о своем возможном переходе в итальянский "Ювентус".

"Мне не нравятся фейковые новости о том, что я говорил с "Ювентусом" или что мы договорились о личных условиях. Это совершенно неправда", - сказал Давид. "Юве" может быть заинтересован, но мы никогда не разговаривали. Я сказал своим партнерам по команде, что это фейк, я понятия не имею, откуда это взялось".

Давид в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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