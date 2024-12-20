Один из лучших защитников Эредивизи опроверг слухи о связях с Ювентусом

Центральный защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко опроверг слухи о своем возможном переходе в итальянский "Ювентус".

"Мне не нравятся фейковые новости о том, что я говорил с "Ювентусом" или что мы договорились о личных условиях. Это совершенно неправда", - сказал Давид. "Юве" может быть заинтересован, но мы никогда не разговаривали. Я сказал своим партнерам по команде, что это фейк, я понятия не имею, откуда это взялось".