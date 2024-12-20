Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лучших защитников Эредивизи опроверг слухи о связях с Ювентусом
Мы никогда не разговаривали (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Фейеноорда" Давид Ганцко опроверг слухи о своем возможном переходе в итальянский "Ювентус".
"Мне не нравятся фейковые новости о том, что я говорил с "Ювентусом" или что мы договорились о личных условиях. Это совершенно неправда", - сказал Давид. "Юве" может быть заинтересован, но мы никогда не разговаривали. Я сказал своим партнерам по команде, что это фейк, я понятия не имею, откуда это взялось".
Давид в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
Популярное сейчас
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- "Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
- Сабо выдвинул две версии о том, как допинг попал в организм Мудрика - одна из них попахивает конспирологией
- Обладатель серебряной медали Чемпионата Мира 2010: о Гвардиоле: Его футбол всегда был на высшем уровне
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца