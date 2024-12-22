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Начало матча Аякса в Кубке Нидерландов было отложено на несколько минут. Что случилось?
Один 10-летний мальчик заставил ждать футболистов обеих команд на начало игры
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем 1/16 финала Кубка Нидерландов, в котором участвовали амстердамский "Аякс" и "Телстар" (2:0), произошел интересный эпизод, который задержал начало игры.
Талантливый воспитанник академии "Аякса", 10-летний Зинедин Хаят, который набил мяч 2424 раз перед заполненными трибунами "Йохан Кройф Арены", заставил отложить старт поединка.
На видео, которое "Аякс" выложил в своим клубных соцсетях, можно заметить, что игроки взрослой команды даже приостановили разминку перед игрой, оставшись пораженными от того, что производит мальчик с мячом. Они встретили его с аплодисментами, как и куча фанатов на трибунах стадиона.
When you impress the Ajax squad with 2424 kick-ups in the @CruijffArenA ♥️— AFC Ajax (@AFCAjax) December 20, 2024
???? Zinedine Chaiat #ajatel pic.twitter.com/GglsHY7Elq
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