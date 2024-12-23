Нидерланды
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Деклассировали конкурента. ПСВ - Фейеноорд 3:0. Видео голов и обзор матча
ПСВ продолжает уверенный ход
Getty Images/Global Images Ukraine
ПСВ одержал крупную победу над "Фейеноордом" в 17-м туре Эредивизи со счетом 3:0.
Таким образом, ПСВ продолжает лидировать в турнирной таблице нидерландского чемпионата с 45 очками. "Фейеноорд", в свою очередь, остается на 4-м месте с 35-ю баллами.
Эредивизи. 17-й тур.
ПСВ - "Фейеноорд" 3:0
Голы: Ланг 19, де Йонг 27, Тилльман 63
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