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Деклассировали конкурента. ПСВ - Фейеноорд 3:0. Видео голов и обзор матча

Нидерланды

ПСВ продолжает уверенный ход

Деклассировали конкурента. ПСВ - Фейеноорд 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

ПСВ одержал крупную победу над "Фейеноордом" в 17-м туре Эредивизи со счетом 3:0.

Таким образом, ПСВ продолжает лидировать в турнирной таблице нидерландского чемпионата с 45 очками. "Фейеноорд", в свою очередь, остается на 4-м месте с 35-ю баллами.

Эредивизи. 17-й тур.

ПСВ - "Фейеноорд" 3:0

Голы: Ланг 19, де Йонг 27, Тилльман 63

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