  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Суд отправил за решетку четырех болельщиков из-за стычки в матче Лиги Европы между Аяксом и Маккаби
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суд отправил за решетку четырех болельщиков из-за стычки в матче Лиги Европы между Аяксом и Маккаби

Нидерланды

Беспорядки привели к тому, что пять человек оказались в больнице

Суд отправил за решетку четырех болельщиков из-за стычки в матче Лиги Европы между Аяксом и Маккаби

Фото: ajax.nl

Новина українською

Окружной суд Амстердама вынес приговор пятерым лицам, причастным к массовым беспорядкам, вспыхнувшим во время матча Лиги Европы между "Аяксом" и израильским "Маккаби Тель-Авив" в ноябре.

Беспорядки привели к тому, что пять человек оказались в больнице, а еще 20 получили незначительные травмы. Более 60 человек были задержаны.

"Похоже, что насилие возникло на почве сильных пропалестинских настроений и недовольства ситуацией в Газе, а также связанного с этим гнева против присутствующих израильтян", - говорится в заявлении прокуратуры.

Читайте такжеДовбик против Милана, дерби для Трубина и Boxing Day в АПЛ. Расписание футбола на 23 – 29 декабря
По теме
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля про два года в клубе: Некоторые игроки думали, что я здесь уже гораздо дольше
yellow-arrow
Деклассировали конкурента. ПСВ - Фейеноорд 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Начало матча Аякса в Кубке Нидерландов было отложено на несколько минут. Что случилось?
Маккаби (Тель-Авив) Аякс (Амстердам) Лига Европы
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости