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Суд отправил за решетку четырех болельщиков из-за стычки в матче Лиги Европы между Аяксом и Маккаби
Беспорядки привели к тому, что пять человек оказались в больнице
Фото: ajax.nl
Окружной суд Амстердама вынес приговор пятерым лицам, причастным к массовым беспорядкам, вспыхнувшим во время матча Лиги Европы между "Аяксом" и израильским "Маккаби Тель-Авив" в ноябре.
Беспорядки привели к тому, что пять человек оказались в больнице, а еще 20 получили незначительные травмы. Более 60 человек были задержаны.
"Похоже, что насилие возникло на почве сильных пропалестинских настроений и недовольства ситуацией в Газе, а также связанного с этим гнева против присутствующих израильтян", - говорится в заявлении прокуратуры.
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