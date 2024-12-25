Нападающий Аякса рассматривает возможность переезда во французский чемпионат

Чуба Акпом в этом сезоне часто появлялся на поле как правый и левый вингер в составе "Аякса". 29-летний нападающий мирится с такой ситуацией, но она не может продолжаться вечно. Англичанин был бы не против попробовать новый опыт вдали от Амстердама и рассматривает возможность переехать в новый чемпионат.

Как сообщает Foot Mercato, футболист хотел бы попробовать свои силы в Лиге 1. Нападающий готов присоединиться к одному из французских клубов на правах аренды. Известно, что в его услугах заинтересованы "Ланс", "Ренн", "Лилль", "Ницца", "Нант" и "Сент-Этьен".

Добавим, что в этом сезоне Чуба Акпом провел 27 матчей, где отметился 7 голами и одним ассистом.