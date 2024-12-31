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Нидерландский гранд согласовал контракт с молодым нападающим из MLS

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Нидерландский гранд согласовал контракт с молодым нападающим из MLS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский гранд согласовал контракт с молодым нападающим из MLS.

19-летний нападающий Боснии и Герцеговины Эсмир Байрактаревич дал согласие "ПСВ" на переход. Нидерландский клуб договорился с "Нью Ингленд Революшн" и всё зависело от футболиста.

В ближайшие дни Байрактаревич пройдёт медосмотр. В "ПСВ" надеются, что 2 января он уже будет с командой.

"ПСВ" заплатит 3 миллиона евро за нападающего, у которого остался год по контракту.

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В этом сезоне Байрактаревич сыграл за "Нью Ингленд Революшн" 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и одной голевой передачей. Также на сегодняшний день он сыграл шесть матчей за сборную Боснии и Герцеговины.

TransferMarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро

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Источник:
Voetbal Primeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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