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Нидерландский гранд подписал из МЛС игрока сборной Боснии Байрактаревича
На перспективу
PSV
ПСВ объявил о подписании боснийского вингера "Нью-Инглэнд Революшн" Эсмира Байрактаревича.
Трудовое соглашение 19-летний футболист и нидерландский клуб заключили до лета 2029 года.
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По информации Transfermarkt, трансфер Эсмира ПСВ обошелся в 4 млн евро.
В прошлом сезоне Байрактаревич забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах на клубном уровне. Также на его счету 6 игр за национальную команду Боснии и Герцеговины.
Starting 2025 with Esmir on our team! ????⚪— PSV (@PSV) January 2, 2025
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