Нидерландский гранд подписал из МЛС игрока сборной Боснии Байрактаревича

ПСВ объявил о подписании боснийского вингера "Нью-Инглэнд Революшн" Эсмира Байрактаревича.

Трудовое соглашение 19-летний футболист и нидерландский клуб заключили до лета 2029 года.

По информации Transfermarkt, трансфер Эсмира ПСВ обошелся в 4 млн евро.

В прошлом сезоне Байрактаревич забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах на клубном уровне. Также на его счету 6 игр за национальную команду Боснии и Герцеговины.

Starting 2025 with Esmir on our team! ????⚪