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Нидерландский гранд подписал из МЛС игрока сборной Боснии Байрактаревича

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Нидерландский гранд подписал из МЛС игрока сборной Боснии Байрактаревича

PSV

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

ПСВ объявил о подписании боснийского вингера "Нью-Инглэнд Революшн" Эсмира Байрактаревича.

Трудовое соглашение 19-летний футболист и нидерландский клуб заключили до лета 2029 года.

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По информации Transfermarkt, трансфер Эсмира ПСВ обошелся в 4 млн евро.

В прошлом сезоне Байрактаревич забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах на клубном уровне. Также на его счету 6 игр за национальную команду Боснии и Герцеговины.

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