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Игрок сборной Бельгии не покинет ПСВ этой зимой

Нидерланды

Для чемпионов Эредивизии это приятная новость

Игрок сборной Бельгии не покинет ПСВ этой зимой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В течение последних нескольких месяцев было немало слухов о возможном переходе Йохана Бакайоко к представителю Премьер-лиги. Похоже, что переезд бельгийца в другой чемпионат откладывается.

Агент вингера "ПСВ" Жерар Виттерс опроверг все слухи, что 21-летний футболист покинет чемпионов Эредивизии. Он подчеркнул, что "Бакайоко не покинет "ПСВ" в этом сезоне, независимо от суммы". Таким образом, трансферная сага вокруг бельгийца переносится как минимум до летнего окна.

Добавим, что в этом сезоне Йоган Бакайоко провел 21 матч, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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