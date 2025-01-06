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Игрок сборной Бельгии не покинет ПСВ этой зимой
Для чемпионов Эредивизии это приятная новость
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В течение последних нескольких месяцев было немало слухов о возможном переходе Йохана Бакайоко к представителю Премьер-лиги. Похоже, что переезд бельгийца в другой чемпионат откладывается.
Агент вингера "ПСВ" Жерар Виттерс опроверг все слухи, что 21-летний футболист покинет чемпионов Эредивизии. Он подчеркнул, что "Бакайоко не покинет "ПСВ" в этом сезоне, независимо от суммы". Таким образом, трансферная сага вокруг бельгийца переносится как минимум до летнего окна.
Добавим, что в этом сезоне Йоган Бакайоко провел 21 матч, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
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