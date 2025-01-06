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Футболист Аякса доиграл матч до конца, несмотря на удаление
Очень неординарная ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Аякса" смог доиграть матч до конца, несмотря на то, что он получил красную карточку.
31-летний полузащитник амстердамского "Аякса" Дэви Классен получил красную карточку во время товарищеской игры против "Штутгарта", но ему разрешили продолжить игру после дискуссий между тренерскими штабами обеих команд.
Нидерландский хавбек вышел на поле во втором тайме, а уже через десять минут арбитр показал ему красную карточку. Несмотря на то, что согласно правилам игрок должен был покинуть футбольное поле, он доиграл этот поединок до конца, поскольку две команды хотели играть в равных составах, учитывая собственные тактические цели и задачи в этом контрольном поединке.
56. Davy Klaassen received a red card but is allowed to continue playing after discussions between the two teams. #vfbaja pic.twitter.com/H2HSVVelBI— AFC Ajax (@AFCAjax) January 5, 2025
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Нидерландская команда смогла отыграться во второй половине игры, а эта встреча завершилась со счетом 2:2.
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