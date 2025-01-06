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Футболист Аякса доиграл матч до конца, несмотря на удаление

Нидерланды

Очень неординарная ситуация

Футболист Аякса доиграл матч до конца, несмотря на удаление

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Аякса" смог доиграть матч до конца, несмотря на то, что он получил красную карточку.

31-летний полузащитник амстердамского "Аякса" Дэви Классен получил красную карточку во время товарищеской игры против "Штутгарта", но ему разрешили продолжить игру после дискуссий между тренерскими штабами обеих команд.

Нидерландский хавбек вышел на поле во втором тайме, а уже через десять минут арбитр показал ему красную карточку. Несмотря на то, что согласно правилам игрок должен был покинуть футбольное поле, он доиграл этот поединок до конца, поскольку две команды хотели играть в равных составах, учитывая собственные тактические цели и задачи в этом контрольном поединке.

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Нидерландская команда смогла отыграться во второй половине игры, а эта встреча завершилась со счетом 2:2.

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Источник:
AFC Ajax
Опубликовал: Андрей Журба
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