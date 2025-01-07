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ПСВ хочет продлить контракт с главным бомбардиром клуба

Нидерланды

За нападающим следят европейские топ-клубы

ПСВ хочет продлить контракт с главным бомбардиром клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСВ" из Эйндховена хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром клуба.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нидерландский клуб рассматривает возможность продолжения сотрудничества с 21-летним нападающим Рикардо Пепи, поскольку они рассчитывают на него в будущем, как на ключевую фигуру команды в атаке.

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Известно, что несколько клубов в последнее время отправляли запросы по перспективному американскому нападающему, однако "ПСВ" отклонил все заявки. Ранее сообщалось о заинтересованности "Ливерпуля" в его подписании.

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В этом сезоне Рикардо Пепи забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 22 матчах за "ПСВ" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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