Футболист чуть не лишился глаза во время матча. Видео

Футболист чуть не лишился глаза во время матча.

В матче Кубка Нидерландов между "Квик Бойзом" и "Херенвером" игрок гостей Ион Николаеску решил высморкаться и во время процесса его глазница раздулась.

Футболист повредил сосуды в районе глаза и чуть не лишился органа из-за большого скачка давления.

Момент попал на видео:

WTF. Zie wat er met dat oog gebeurd van Nicolaescu na het snuiten van zijn neus.

???????????? #qbohee #heerenveen pic.twitter.com/uVQhYODrX4 — JosTi (@J0sTi) January 16, 2025

Игрока заменили на 105-й минуте. К слову, "Херенвер" вылетел из турнира после дополнительного времени.

Нападающий сборной Молдовы и "Херенвенра" Ион Николаеску сыграл в 18-ти матчах за клуб, в которых отметился 8-ю голами.