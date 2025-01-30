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Чемпион Нидерландов продал 20-летнего защитника в Саудовскую Аравию
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Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский защитник Маттео Дамс перешел из "ПСВ" в "Аль-Ахли".
По данным Transfermarkt, трансфер 20-летнего футболиста обошелся саудовскому клубу в 9 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2029 года.
В текущем сезоне Дамс провел 24 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Ахли" находится на пятом месте.
✍️ | Matteo Dams joins Al-Ahli until 2029— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) January 29, 2025
Welcome, Matteo ???? pic.twitter.com/Qnt68X5DDU
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