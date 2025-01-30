Чемпион Нидерландов продал 20-летнего защитника в Саудовскую Аравию

Бельгийский защитник Маттео Дамс перешел из "ПСВ" в "Аль-Ахли".

По данным Transfermarkt, трансфер 20-летнего футболиста обошелся саудовскому клубу в 9 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне Дамс провел 24 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Ахли" находится на пятом месте.