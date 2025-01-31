Капитан Аякса стремится разорвать контракт с клубом

Капитан амстердамского "Аякса" Джордан Хендерсон стремится разорвать контракт с клубом.

Как сообщает нидерландское издание Telegraaf, 34-летний английский полузащитник собирается покинуть "Аякс", чтобы перейти в "Монако", но руководство клуба не собирается его отпускать посреди сезона. Вследствие противоречий в этой ситуации Хендерсон потерял капитанскую повязку перед началом матча Лиги Европы с "Галатасараем" (2:1) из-за того, что саботировал отсутствием желания продолжать играть за команду.

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Известно, что "Монако" заинтересовано в подписании опытного хавбека на условиях бесплатного трансфера. Ему готовы предложить контракт до лета 2026 года.

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В этом сезоне Джордан Хендерсон принял участие в 32 матчах за "Аякс", отдав 5 результативных передач.