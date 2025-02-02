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В Нидерландах скандал: во время матча за команду играло одновременно 12 футболистов – ФОТО

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В Нидерландах скандал: во время матча за команду играло одновременно 12 футболистов – ФОТО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 21 тура чемпионата Нидерландов между "Херенвеном" и "Фортуной Ситтард" произошел необычный случай: в составе вторых на поле одновременно сыграло 12 футболистов.

Это была 88 минута матча, а "Херенвен" вел в счете 2:1. У "Фортуны" должна была произойти двойная замена: Риан Фоссо и Яспер Дальхаус должны были покинуть поле, а вместо них выйти Дарио Груйчич и Оуэн Джонсон.

Однако в то время как Фоссо поле покинул, Дальхаус остался в игре. При численном преимуществе "Фортуна" заработала право на вброс аута в опасной зоне, но сразу после этого с апелляциями в адрес судьи обратился тренерский штаб соперника и, в частности, наставник команды Робин ван Перси. Впоследствии Дальхаус поле покинул.

Но после вбрасывания аута "Фортуна" заработала угловой, благодаря которому сравняла счет. В итоге матч завершился с цыфрами 2:2 на табло.

"Фортуна" прервал серию из трех поражений. Пока команда идет на восьмом месте. У "Херенвена" на одно очко меньше – он расположился на 10 позиции.

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Херенвен Фортуна (Ситтард)
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Источник:
ESPNnl
Опубликовал: Максим Кучер
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