Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Нидерландах скандал: во время матча за команду играло одновременно 12 футболистов – ФОТО
И это в высшей лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 21 тура чемпионата Нидерландов между "Херенвеном" и "Фортуной Ситтард" произошел необычный случай: в составе вторых на поле одновременно сыграло 12 футболистов.
Это была 88 минута матча, а "Херенвен" вел в счете 2:1. У "Фортуны" должна была произойти двойная замена: Риан Фоссо и Яспер Дальхаус должны были покинуть поле, а вместо них выйти Дарио Груйчич и Оуэн Джонсон.
Однако в то время как Фоссо поле покинул, Дальхаус остался в игре. При численном преимуществе "Фортуна" заработала право на вброс аута в опасной зоне, но сразу после этого с апелляциями в адрес судьи обратился тренерский штаб соперника и, в частности, наставник команды Робин ван Перси. Впоследствии Дальхаус поле покинул.
Hier het moment te zien dat Fortuna Sittard met elf veldspelers in het veld stond????#heefor pic.twitter.com/mF4zU2LsDz— ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2025
Но после вбрасывания аута "Фортуна" заработала угловой, благодаря которому сравняла счет. В итоге матч завершился с цыфрами 2:2 на табло.
"Фортуна" прервал серию из трех поражений. Пока команда идет на восьмом месте. У "Херенвена" на одно очко меньше – он расположился на 10 позиции.
Популярное сейчас
- Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре
- Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
- Таловеров поделился комментариями о первой игре за Плимут
- Нападающий Ливерпуля назвал самое большое изменение, которое тренер привнёс в его игру
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки