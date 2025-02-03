Решающий гол на 94-й минуте. Аякс - Фейеноорд 2:1. Видео голов и обзор матча

"Аякс" вырвал победу у "Фейеноорда" в 21-м туре чемпионата Нидерландов.

Три очка столичному клубу принес гол Кеннета Тэйлора на 94-й минуте.

Благодаря осечке "ПСВ" в параллельном поединке, "Аякс" может обогнать коллектив из Эйндховена в турнирной таблице Эредивизи (и возглавить ее) в случае победы в перенесенной игре с "Утрехтом".

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Амстердам. "Йохан Кройф Арена".

"Аякс" - "Фейеноорд" 2:1

Голы: Бробби, 39, Тейлор 94 - Тимбер, 67