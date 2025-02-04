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ПСВ хочет арендовать защитника Манчестер Юнайтед
Игрок уже в Нидерландах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСВ" хочет взять в аренду левого защитника Тайрелла Маласии из "Манчестер Юнайтед".
Как сообщил Фабрицио Романо, команды сегодня, 4 февраля, согласуют все детали трансфера. Футболист уже в Нидерландах и готов к переходу в новый клуб.
Маласия в текущем сезоне сыграл 9 матчей - 360 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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