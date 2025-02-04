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ПСВ хочет арендовать защитника Манчестер Юнайтед

Нидерланды

Игрок уже в Нидерландах

ПСВ хочет арендовать защитника Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСВ" хочет взять в аренду левого защитника Тайрелла Маласии из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил Фабрицио Романо, команды сегодня, 4 февраля, согласуют все детали трансфера. Футболист уже в Нидерландах и готов к переходу в новый клуб.

Маласия в текущем сезоне сыграл 9 матчей - 360 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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