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Фейеноорд предложил Нордшелланду 15 млн за их вингера – известен ответ датчан

Нидерланды
Обновлено

Синдре Валле Эгели остается в своей команде

Фейеноорд предложил Нордшелланду 15 млн за их вингера – известен ответ датчан

Тransfermarkt

Новина українською

Датский "Нордшелланд" отклонил предложение "Фейеноорда" по переходу правого вингера Синдре Валле Эгели.

Как пишет Фабрицио Романо, нидерландский клуб предлагал за игрока 15 миллионов евро. Но руководство "Нордшелланда" не смогло найти достойную замену для такого футболиста. Поэтому клуб решил оставить Эгели в своих рядах по крайней мере до конца текущего сезона.

Синдре Валле в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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