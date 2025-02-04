ПСВ арендовал защитника Манчестер Юнайтед - Романо

Левый защитник Тайрелл Маласия покидает "Манчестер Юнайтед" и присоединяется к "ПСВ" на правах аренды. Об этом пишет Фабрицио Романо.

В соглашение будет включен пункт об опционе выкупа игрока за 10 миллионов евро, который ПСВ сможет активировать по желанию. "Ман Юнайтед" также будет иметь 30% опцион на продажу в рамках сделки.

Добавим, что Маласия в текущем сезоне сыграл 9 матчей - 360 минут.