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ПСВ арендовал защитника Манчестер Юнайтед - Романо
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник Тайрелл Маласия покидает "Манчестер Юнайтед" и присоединяется к "ПСВ" на правах аренды. Об этом пишет Фабрицио Романо.
В соглашение будет включен пункт об опционе выкупа игрока за 10 миллионов евро, который ПСВ сможет активировать по желанию. "Ман Юнайтед" также будет иметь 30% опцион на продажу в рамках сделки.
Добавим, что Маласия в текущем сезоне сыграл 9 матчей - 360 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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