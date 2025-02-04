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ПСВ арендовал защитника Манчестер Юнайтед - Романо

Нидерланды

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ПСВ арендовал защитника Манчестер Юнайтед - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник Тайрелл Маласия покидает "Манчестер Юнайтед" и присоединяется к "ПСВ" на правах аренды. Об этом пишет Фабрицио Романо.

В соглашение будет включен пункт об опционе выкупа игрока за 10 миллионов евро, который ПСВ сможет активировать по желанию. "Ман Юнайтед" также будет иметь 30% опцион на продажу в рамках сделки.

Добавим, что Маласия в текущем сезоне сыграл 9 матчей - 360 минут.

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ПСВ хочет арендовать защитника Манчестер Юнайтед
ПСВ (Эйндховен) Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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