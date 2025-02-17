Тренер Селтика - о матче против Баварии в ЛЧ: Мы должны быть умными

Брендан Роджерс, тренер "Селтика", выступил на пресс-конференции накануне ответного матча ЛЧ против "Баварии".

"Мы должны быть умными, мы должны быть яркими и смелыми. Все возможно.

Я думаю, что гол, который мы забили, дает другой взгляд на игру. Счет 2-1 по сравнению с 2-0 - это довольно большая разница. Но мы знали, что в двух поединках нам придется сыграть очень хорошо, чтобы пройти".