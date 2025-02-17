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Тренер Селтика - о матче против Баварии в ЛЧ: Мы должны быть умными
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Брендан Роджерс, тренер "Селтика", выступил на пресс-конференции накануне ответного матча ЛЧ против "Баварии".
"Мы должны быть умными, мы должны быть яркими и смелыми. Все возможно.
Я думаю, что гол, который мы забили, дает другой взгляд на игру. Счет 2-1 по сравнению с 2-0 - это довольно большая разница. Но мы знали, что в двух поединках нам придется сыграть очень хорошо, чтобы пройти".
Напомним, что "Бавария" 18 февраля сыграет с "Селтиком". Старт - в 22:00 по Киеву.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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