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Полузащитник Бенфики: Монако будет прессинговать и давить на нас, но мы готовы к этому
Кекчю поделился ожиданиями от матча ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Бенфики" Оркун Кекчю высказался об ответном матче в плей-офф Лиге чемпионов против "Монако".
"Мы должны выйти на игру так, будто мы никогда не играли против них раньше, потому что мы не можем позволить себе начинать медленно. Мы должны быть готовы. Как я уже сказал, мы будем сильными. Мы начнем сильными и хотим закончить эту игру без всяких сожалений.
Я ожидаю игру, в которой "Монако" будет прессинговать и давить на нас, но мы готовы к этому. Мы играем дома и знаем, что имеем большую поддержку от наших болельщиков. Это будет хорошая игра, и мы к ней готовы".
Добавим, что матч "Бенфика" - "Монако" состоится 18 февраля в 22:00 по Киеву.
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