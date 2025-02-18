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Прямо перед важным матчем в ЛЧ. Капитан Фейеноорда вылетел до конца сезона

Нидерланды
Обновлено

Тяжело будет добиться успеха сегодня

Прямо перед важным матчем в ЛЧ. Капитан Фейеноорда вылетел до конца сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фейеноорд" сообщил о том, что капитан команды Квинтен Тимбер выбыл из строя до конца сезона после операции на колене в связи с травмой связок.

Тимбер - лучший бомбардир и самый эффективный игрок "Фейеноорда" в отборе мяча в чемпионатах Нидерландов.

Помимо Квинтена, еще восемь игроков основного состава "докеров" не смогут принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против "Милана" на "Сан-Сиро". Первая игра завершилась в пользу нидерландского клуба со счетом 1:0.

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