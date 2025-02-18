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Прямо перед важным матчем в ЛЧ. Капитан Фейеноорда вылетел до конца сезона
Тяжело будет добиться успеха сегодня
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейеноорд" сообщил о том, что капитан команды Квинтен Тимбер выбыл из строя до конца сезона после операции на колене в связи с травмой связок.
Тимбер - лучший бомбардир и самый эффективный игрок "Фейеноорда" в отборе мяча в чемпионатах Нидерландов.
Помимо Квинтена, еще восемь игроков основного состава "докеров" не смогут принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против "Милана" на "Сан-Сиро". Первая игра завершилась в пользу нидерландского клуба со счетом 1:0.
Take care, captain… ❤????— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 17, 2025
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