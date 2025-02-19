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Известный нидерландец может возглавить Фейеноорд

Нидерланды

Робин ван Перси может сменить команду

Известный нидерландец может возглавить Фейеноорд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Специалист Робин ван Перси может стать главным тренером "Фейеноорда". Об этом сообщает издание Voetbal International.

Ван Перси работал с молодежными командами "Фейеноорда", а сейчас тренирует ФК "Херенвен".

41-летний ван Перси является воспитанником "Фейеноорда" и выступал за роттердамский клуб с 1998 по 2004 год в начале своей профессиональной карьеры, а также в 2018 году.

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Робин ван Перси Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
vi.nl
Опубликовал: Екатерина Власова
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