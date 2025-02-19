Известный нидерландец может возглавить Фейеноорд

Специалист Робин ван Перси может стать главным тренером "Фейеноорда". Об этом сообщает издание Voetbal International.

Ван Перси работал с молодежными командами "Фейеноорда", а сейчас тренирует ФК "Херенвен".

41-летний ван Перси является воспитанником "Фейеноорда" и выступал за роттердамский клуб с 1998 по 2004 год в начале своей профессиональной карьеры, а также в 2018 году.