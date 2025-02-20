Обидчик Милана в Лиге чемпионов собирается назначить главным тренером легенду Арсенала

Нидерландский "Фейенорд", который прошел "Милан" в Лиге чемпионов на стадии стыковых матчей, готов назначить на должность главного тренера легендарного экс-нападающего лондонского "Арсенала".

Читайте также Бывший финалист ЧМ-2010 все еще пребывает в великолепной форме

Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, 41-летний Робин ван Перси, который играл за "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", сейчас возглавляет местный "Херенвен" в Эредивизи. Известно, что соглашение между всеми сторонами должно быть достигнуто в четверг. Специалист будет работать с основной командой после того, как он тренировал их молодежку.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Херенвен" под руководством Робина ван Перси занимает девятое место в турнирной таблице Эредивизи, набрав 27 очков после 23 сыгранных туров. Это его первый тренерский опыт в карьере.