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Обидчик Милана в Лиге чемпионов собирается назначить главным тренером легенду Арсенала
Стороны близки к достижению соглашения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский "Фейенорд", который прошел "Милан" в Лиге чемпионов на стадии стыковых матчей, готов назначить на должность главного тренера легендарного экс-нападающего лондонского "Арсенала".
Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, 41-летний Робин ван Перси, который играл за "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", сейчас возглавляет местный "Херенвен" в Эредивизи. Известно, что соглашение между всеми сторонами должно быть достигнуто в четверг. Специалист будет работать с основной командой после того, как он тренировал их молодежку.
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Добавим, что "Херенвен" под руководством Робина ван Перси занимает девятое место в турнирной таблице Эредивизи, набрав 27 очков после 23 сыгранных туров. Это его первый тренерский опыт в карьере.
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