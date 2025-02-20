Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футбольный агент вспомнил, как нынешний защитник гранда АПЛ мог перейти в УПЛ 12 лет назад
Но не сложилось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник гранда АПЛ мог перейти в УПЛ 12 лет назад.
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк мог оказаться в харьковском "Металлисте" в 2013 году. По словам футбольного агента Алексея Люндовского, харьковский клуб активно работал на европейском рынке. Внимание клуба привлёк 21-летний защитник нидерландского "Гронингена" Ван Дейк.
Агент наблюдал за игроком в матчах "Гронингена". Тогда нынешний капитан "Ливерпуля" был малоизвестным и редко выходил в матчах молодёжной сборной страны. Люндовский поехал в Нидерланды, чтобы уговорить Ван Дейка переехать в Украину.
Футболист согласился. Предложение составляло 3 млн евро. Но в последний момент в борьбу вступился шотландский "Селтик" и предложил ту же сумму. Ван Дейк выбрал более именитый клуб.
В 2015-м году защитник перешёл в "Саутгемптон" за 15,7 млн евро, откуда и перешёл в "Ливерпуль" за рекордные 84,6 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Ван Дейк сыграл в 35-ти матчах за "Ливерпуль", в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.
Популярное сейчас
- Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
- Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность
- Победа ПСВ над Ювентусом принесла исторический успех Нидерландам и исторический провал Италии
- Обидчик Милана в Лиге чемпионов собирается назначить главным тренером легенду Арсенала
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике