Футбольный агент вспомнил, как нынешний защитник гранда АПЛ мог перейти в УПЛ 12 лет назад

Защитник гранда АПЛ мог перейти в УПЛ 12 лет назад.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк мог оказаться в харьковском "Металлисте" в 2013 году. По словам футбольного агента Алексея Люндовского, харьковский клуб активно работал на европейском рынке. Внимание клуба привлёк 21-летний защитник нидерландского "Гронингена" Ван Дейк.

Агент наблюдал за игроком в матчах "Гронингена". Тогда нынешний капитан "Ливерпуля" был малоизвестным и редко выходил в матчах молодёжной сборной страны. Люндовский поехал в Нидерланды, чтобы уговорить Ван Дейка переехать в Украину.

Футболист согласился. Предложение составляло 3 млн евро. Но в последний момент в борьбу вступился шотландский "Селтик" и предложил ту же сумму. Ван Дейк выбрал более именитый клуб.

В 2015-м году защитник перешёл в "Саутгемптон" за 15,7 млн евро, откуда и перешёл в "Ливерпуль" за рекордные 84,6 млн евро.

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В этом сезоне Ван Дейк сыграл в 35-ти матчах за "Ливерпуль", в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.