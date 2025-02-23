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Новая глава начинается. Фейеноорд объявил нового тренера - Робина ван Перси

Нидерланды
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Новая глава начинается. Фейеноорд объявил нового тренера - Робина ван Перси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский клуб "Фейеноорд" объявил о новом тренере, им стал 41-летний Робин ван Перси.

Напомним, что ван Перси в этом клубе начал и закончил карьеру, также он два сезона работал с молодежной командой "Фейеноорда".

Ранее сообщалось, что помощником ван Перси может стать бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тэн Хаг.

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Робин ван Перси Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
Feyenoord
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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