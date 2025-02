Новая глава начинается. Фейеноорд объявил нового тренера - Робина ван Перси

Нидерландский клуб "Фейеноорд" объявил о новом тренере, им стал 41-летний Робин ван Перси.

Напомним, что ван Перси в этом клубе начал и закончил карьеру, также он два сезона работал с молодежной командой "Фейеноорда".

The next chapter starts here.



