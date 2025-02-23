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Новая глава начинается. Фейеноорд объявил нового тренера - Робина ван Перси
Сообщили об этом в Х
Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский клуб "Фейеноорд" объявил о новом тренере, им стал 41-летний Робин ван Перси.
Напомним, что ван Перси в этом клубе начал и закончил карьеру, также он два сезона работал с молодежной командой "Фейеноорда".
The next chapter starts here.— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 23, 2025
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Ранее сообщалось, что помощником ван Перси может стать бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тэн Хаг.
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Источник:Feyenoord
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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