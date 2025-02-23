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Действующие чемпионы Нидерландов объявили о подписании экс-нападающего Карпат
Его прекрасно помнят украинские болельщики
Фото - Сайт ПСВ
Нидерландский "ПСВ" объявил о подписании бывшего нападающего львовских "Карпат".
На официальном сайте команды сообщается о том, что 36-летний Лукас Перес на правах свободного агента присоединился к "ПСВ" на правах свободного агента. Испанец будет играть за клуб из Эйндховена до конца этого сезона под 27-м номером.
Welcome to Eindhoven, Lucas! ❤️???? pic.twitter.com/8aaAcsNCe9— PSV (@PSV) February 23, 2025
Его последней командой был "Депортиво Ла-Корунья" из Ла Лиги 2. Лукас Перес разорвал контракт с ним еще в январе, а позже с ним связались представители "ПСВ". Ранее форвард играл за лондонский "Арсенал", с которым нидерландский клуб сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако футболист уже не сможет быть заявлен на этот турнир.
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В этом сезоне Лукас Перес забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 19 матчах за "Депортиво" в Ла Лиге 2.
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