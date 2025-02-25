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Робин ван Перси рассказал, кого он считает своим футбольным отцом

Нидерланды
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Этот легендарный наставник привел его в Арсенал

Робин ван Перси рассказал, кого он считает своим футбольным отцом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер нидерландского "Фейеноорда" Робин ван Перси во время своей пресс-конференции в роли менеджера клуба рассказал, кого он считает своим футбольным отцом.

"Кто из моих бывших наставников поздравил меня с назначением? Арсен Венгер. Да, он поздравил меня и пожелал мне удачи на этой должности. Это действительно здорово! Я считаю его своим футбольным отцом", — сказал ван Перси для издания Voetbalzone.

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Напомним, что Робин ван Перси выступал за лондонский "Арсенал" под руководством Арсена Венгера в период с 2004 по 2012 год. За это время провел 278 матчей за клуб, в которых ему удалось забить 132 гола и отдал 55 ассистов.

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Опубликовал: Андрей Журба
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