Аякс представил специальную форму, которая приурочена к 125-летию клуба

"Аякс" и Adidas представили юбилейную форму, посвященную 125-летию легендарного клуба. Новый комплект вдохновлен оригинальной бело-красно-белой футболкой, которую команда впервые надела в сезоне 1911/1912.

Юбилейная футболка имеет классический дизайн с длинными рукавами, воротником на пуговицах и флагом Амстердама на груди. Комплект дополняют полностью белые шорты и черные гетры с красными манжетами, что воспроизводит стиль начала 20 века.

Мужская команда "Аякса" сыграет в этой форме 16 марта против "АЗ".