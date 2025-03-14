  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс представил специальную форму, которая приурочена к 125-летию клуба
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс представил специальную форму, которая приурочена к 125-летию клуба

Нидерланды

Новый комплект формы

Аякс представил специальную форму, которая приурочена к 125-летию клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" и Adidas представили юбилейную форму, посвященную 125-летию легендарного клуба. Новый комплект вдохновлен оригинальной бело-красно-белой футболкой, которую команда впервые надела в сезоне 1911/1912.

Юбилейная футболка имеет классический дизайн с длинными рукавами, воротником на пуговицах и флагом Амстердама на груди. Комплект дополняют полностью белые шорты и черные гетры с красными манжетами, что воспроизводит стиль начала 20 века.

Мужская команда "Аякса" сыграет в этой форме 16 марта против "АЗ".

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль будет соревноваться с лондонскими клубами за трансфер защитника, с которым знаком Арне Слот
yellow-arrow
Главный тренер Фейеноорда: Интер слишком силен, но пенальти очень сомнительный
yellow-arrow
"Околотоповые" европейские чемпионаты. Футбольное путешествие: Португалия, Турция, Нидерланды и Бельгия
Аякс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости