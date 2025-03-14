Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс представил специальную форму, которая приурочена к 125-летию клуба
Новый комплект формы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" и Adidas представили юбилейную форму, посвященную 125-летию легендарного клуба. Новый комплект вдохновлен оригинальной бело-красно-белой футболкой, которую команда впервые надела в сезоне 1911/1912.
Юбилейная футболка имеет классический дизайн с длинными рукавами, воротником на пуговицах и флагом Амстердама на груди. Комплект дополняют полностью белые шорты и черные гетры с красными манжетами, что воспроизводит стиль начала 20 века.
Мужская команда "Аякса" сыграет в этой форме 16 марта против "АЗ".
Timeless ⚪️????⚪️— AFC Ajax (@AFCAjax) March 14, 2025
Ajax, 125. pic.twitter.com/uEI2jBiB94
Популярное сейчас
- В ОП ответили на вопрос о возможных выборах и отмене военного положения на время 30-дневного перемирия
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы
- США усилили санкции в отношении России и нашли Украине замену для ATACMS - СМИ
- Главный тренер Фейеноорда: Интер слишком силен, но пенальти очень сомнительный
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность