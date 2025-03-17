Нидерланды
Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фейеноорд забил шесть мячей Твенте. Один из игроков оформил хет-трик и два ассиста
Равной борьбы между конкурентами не вышло
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейеноорд" разгромил "Твенте" в 26-м туре чемпионата Нидерландов со счетом 6:2.
Тремя голами и двумя результативными передачами в составе "гордости Юга" отличился бразильский форвард Игор Пайшао. Также дубль оформил японец Аясе Уэда.
В турнирной таблице "Фейеноорд" обогнал "Твенте" и расположился на четвертом месте.
Эредивизи. 26-й тур.
"Твенте" – "Фейеноорд" 2:6
Голы: Стейн, 41 (пен), 71 – Уэда, 10, 23, Пайшао, 14, 53, 62, Слити, 90
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шоу Степанюка, монумент Кинарейкину, центральная ось Александрии, джокеры Малыш и Пушкарев. Символическая сборная 21-го тура УПЛ
- Победный гол Довбика, поражения Колоса и Черноморца, исторический трофей Ньюкасла, суперкамбэк Барсы. Главные новости за 16 марта
- Каталонцы уступали 0:2 до 72-й минуты. Атлетико – Барселона 2:4. Обзор матча
- Аякс представил специальную форму, которая приурочена к 125-летию клуба
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн