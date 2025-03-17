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Фейеноорд забил шесть мячей Твенте. Один из игроков оформил хет-трик и два ассиста

Нидерланды

Равной борьбы между конкурентами не вышло

Фейеноорд забил шесть мячей Твенте. Один из игроков оформил хет-трик и два ассиста

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фейеноорд" разгромил "Твенте" в 26-м туре чемпионата Нидерландов со счетом 6:2.

Тремя голами и двумя результативными передачами в составе "гордости Юга" отличился бразильский форвард Игор Пайшао. Также дубль оформил японец Аясе Уэда.

В турнирной таблице "Фейеноорд" обогнал "Твенте" и расположился на четвертом месте.

Эредивизи. 26-й тур.

"Твенте" – "Фейеноорд" 2:6

Голы: Стейн, 41 (пен), 71 – Уэда, 10, 23, Пайшао, 14, 53, 62, Слити, 90

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