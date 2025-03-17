Четыре гола и два удаления во втором тайме. Аякс - АЗ 2:2. Видео голов и обзор матча

"Аякс" сыграл вничью с "АЗ" Алкмаар в 26-м туре чемпионата Нидерландов.

Все голы в поединке были забиты во втором тайме. На 74-й минуте красные карточки получили игроки обоих команд - поле покинули Антон Гааи и Алешандре Пенетра.

"Аякс" продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя в виде ПСВ на 6 очков (64 против 58).



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Эредивизи. 26-й тур.

"Аякс" – "АЗ" 2:2

Голы: Гааи 58, Эдвардсен 85 - Бурмистер 52, Садик 83

Удаления: Гааи 74 - Пенетра 74