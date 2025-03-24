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У футболиста ПСВ обнаружена активная форма туберкулеза
Об этом клуб сообщил на официальном сайте команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский "ПСВ" сообщил о случае заболевания туберкулезом в первой команде клуба. На официальном сайте клуба указано, что у одного из футболистов выявлена активная форма заболевания. Имя игрока не разглашается.
По сообщению "ПСВ", игрок чувствует себя хорошо, учитывая обстоятельства. Хотя риск дальнейшего заражения считается низким, ситуация находится под тщательным контролем согласно стандартным протоколам.
ПСВ сообщил об инциденте местные органы власти, которые совместно с клубом приняли необходимые меры. Начато исследование источников и контактов, а также проинформированы все заинтересованные лица.
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