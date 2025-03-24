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Известно имя игрока ПСВ, у которого диагностирована активная форма туберкулеза - он выступал за Карпаты

Нидерланды

Об этом пишет Marca

Известно имя игрока ПСВ, у которого диагностирована активная форма туберкулеза - он выступал за Карпаты

Фото: twitter.com/Cadiz_CF

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У испанского нападающего Лукаса Переса, который недавно присоединился к "ПСВ" обнаружили активную форму туберкулеза. Об этом сообщает Marca.

Перес, который перешел в "ПСВ" в конце февраля, чувствует себя относительно хорошо, однако нуждается в длительном лечении. По прогнозам врачей, он, вероятно, не сможет выйти на поле до конца текущего сезона.

Напомним, что Лукас с 2011 года по 2013 год выступал за ФК "Карпаты". А во второй половине сезона 2012/13 играл за "Динамо Киев" на правах аренды.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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