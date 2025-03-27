Спортивный врач: Не исключено, что Лукас Перес подхватил бактерию туберкулеза в Украине

Дмитрий Бабелюк отреагировал на новость о том, что у нападающего ПСВ обнаружена открытая форма туберкулеза.

"Удивительная история для 2025 года, но все же – туберкулез существует и им болеют. Кому, как не нам это знать, ведь Украина долгое время считалась (может и дальше считается) зоной с эпидемией туберкулеза.

Это довольно неприятное, часто смертельное, инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Типичным методом диагностики туберкулеза является флюорография или КТ легких, на которое после нескольких недель кашля и лихорадки приходят пациенты”.