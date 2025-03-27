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Спортивный врач: Не исключено, что Лукас Перес подхватил бактерию туберкулеза в Украине
Испанец играл в УПЛ в первой половине 2010-х
Фото - Сайт ПСВ
Дмитрий Бабелюк отреагировал на новость о том, что у нападающего ПСВ обнаружена открытая форма туберкулеза.
"Удивительная история для 2025 года, но все же – туберкулез существует и им болеют. Кому, как не нам это знать, ведь Украина долгое время считалась (может и дальше считается) зоной с эпидемией туберкулеза.
Это довольно неприятное, часто смертельное, инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Типичным методом диагностики туберкулеза является флюорография или КТ легких, на которое после нескольких недель кашля и лихорадки приходят пациенты”.
"Игрока ожидает длительное лечение. Проблемой является антибиотикорезистентность к бактерии, поэтому пациенты вынуждены принимать специальные противотуберкулезные препараты.
Не исключено, что Лукас подхватил бактерию в Украине, ведь она часто находится в латентном состоянии и никак себя не проявляет. Приблизительно только каждая 10-я латентная инфекция прогрессирует к активным проявлениям болезни.
В случае Лукаса не хочется прогнозировать никаких сроков, а пожелать ему здоровья!”, – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.
36-летний футболист играл в "Карпатах" с 2011 по 2013 год (16 голов, 56 матчей).
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