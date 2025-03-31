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Серьезнейшая заявка на чемпионство. ПСВ - Аякс 0:2. Видео голов и обзор матча

Нидерланды
Обновлено

Свой шанс "крестьяне" упустили

Серьезнейшая заявка на чемпионство. ПСВ - Аякс 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" обыграл на выезде ПСВ в поединке 27-го тура чемпионата Нидерландов.

Три очка подопечным Франческо Фариоли принесли забитые мячи Деви Классена и Бертрана Траоре.

Благодаря этой победе "Аякс" теперь опережает ПСВ на 9 очков в чемпионской гонке.

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Эредивизи. 27-й тур.

Эйндховен. "Филипс".

ПСВ - "Аякс" 0:2

Голы: Классен 35, Траоре 37

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