Нидерланды
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Серьезнейшая заявка на чемпионство. ПСВ - Аякс 0:2. Видео голов и обзор матча
Свой шанс "крестьяне" упустили
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" обыграл на выезде ПСВ в поединке 27-го тура чемпионата Нидерландов.
Три очка подопечным Франческо Фариоли принесли забитые мячи Деви Классена и Бертрана Траоре.
Благодаря этой победе "Аякс" теперь опережает ПСВ на 9 очков в чемпионской гонке.
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Эредивизи. 27-й тур.
Эйндховен. "Филипс".
ПСВ - "Аякс" 0:2
Голы: Классен 35, Траоре 37
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