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17-летний сын ван Нистелроя подписал контракт с ПСВ

Нидерланды

Об этом ПСВ сообщил в своих соцсетях

17-летний сын ван Нистелроя подписал контракт с ПСВ

ПСВ

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

17-летний нападающий Лиам ван Нистелрой подписал контракт с "ПСВ".

Новое соглашение с молодым игроком рассчитано до 2028 года.

Лиам ван Нистелрой является воспитанником академии "ПСВ", футболист в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 5 голов.

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