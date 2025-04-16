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17-летний сын ван Нистелроя подписал контракт с ПСВ
Об этом ПСВ сообщил в своих соцсетях
ПСВ
17-летний нападающий Лиам ван Нистелрой подписал контракт с "ПСВ".
Новое соглашение с молодым игроком рассчитано до 2028 года.
Лиам ван Нистелрой является воспитанником академии "ПСВ", футболист в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 5 голов.
Proud dad ❤️????#PSVAcademy pic.twitter.com/o0ho3gVv5q— PSV (@PSV) April 15, 2025
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