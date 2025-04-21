Нидерланды
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Деклассирование лидера таблицы. Утрехт - Аякс 4:0. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Утрехт" сенсационно разгромил "Аякс" в 30-м туре чемпионата Нидерландов.
Дублем за хозяев поля отличился Мигель Родригес, еще по голу забили Себастьян Алле и Пакстен Аааронсон.
Несмотря на поражение, "Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице с перевесом в 9 очков над ПСВ. "Утрехт", в то же время, занимает в ней четвертую строчку.
Эредивизи. 30-й тур
"Утрехт" – "Аякс" 4:0
Голы: Алле, 29, Родригес, 52, 63, Ааронсон, 85
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