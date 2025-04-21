Деклассирование лидера таблицы. Утрехт - Аякс 4:0. Видео голов и обзор матча

"Утрехт" сенсационно разгромил "Аякс" в 30-м туре чемпионата Нидерландов.

Дублем за хозяев поля отличился Мигель Родригес, еще по голу забили Себастьян Алле и Пакстен Аааронсон.

Несмотря на поражение, "Аякс" продолжает лидировать в турнирной таблице с перевесом в 9 очков над ПСВ. "Утрехт", в то же время, занимает в ней четвертую строчку.

Эредивизи. 30-й тур

"Утрехт" – "Аякс" 4:0

Голы: Алле, 29, Родригес, 52, 63, Ааронсон, 85