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Сенсация в Роттердаме: Гоу Эхед Иглз впервые в истории выиграл Кубок Нидерландов, одолев АЗ

Нидерланды

Драматический финал

Сенсация в Роттердаме: Гоу Эхед Иглз впервые в истории выиграл Кубок Нидерландов, одолев АЗ

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

21 апреля на стадионе в Роттердаме "Гоу Эхед Иглз" одолел "АЗ" в финале Кубка Нидерландов в серии пенальти со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

"АЗ" в течение значительного времени лидировал в счете, однако "Гоу Эхед Иглз" продемонстрировал невероятную волю к победе, сравняв счет на 90+9-й минуте.

Этот триумф стал первым в истории для "Гоу Эхед Иглз" в Кубке Нидерландов. Благодаря победе команда получила прямую путевку в основной раунд Лиги Европы 2025/26.

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АЗ (Алкмаар) Гоу Эхед Иглз
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