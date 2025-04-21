Сенсация в Роттердаме: Гоу Эхед Иглз впервые в истории выиграл Кубок Нидерландов, одолев АЗ

21 апреля на стадионе в Роттердаме "Гоу Эхед Иглз" одолел "АЗ" в финале Кубка Нидерландов в серии пенальти со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

"АЗ" в течение значительного времени лидировал в счете, однако "Гоу Эхед Иглз" продемонстрировал невероятную волю к победе, сравняв счет на 90+9-й минуте.

Этот триумф стал первым в истории для "Гоу Эхед Иглз" в Кубке Нидерландов. Благодаря победе команда получила прямую путевку в основной раунд Лиги Европы 2025/26.