Нидерланды
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Мощный ответ на гол на первой минуте. Твенте - ПСВ 1:3. Видеообзор матча
Не растерялись
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСВ" одержал волевую победу над "Твенте" в 30-м туре чемпионата Нидерландов.
Хозяева поля открыли счет уже на первой минуте, но затем коллектив из Эйндховена поразил ворота соперников тремя безответными мячами.
За четыре тура до окончания сезона ПСВ отстает от лидера таблицы "Аякса" на шесть очков.
Эредивизи. 30-й тур.
"Твенте" – "ПСВ" 1:3
Голы: ван Вольфсвинкель 1, – Перишич, 11, Тил, 53, де Йонг, 57
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