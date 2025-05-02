Легенда Баварии Роббен получил тренерскую работу в родном клубе

Бывшая звезда сборной Нидерландов Арьен Роббен будет тренировать молодежную команду "Гронингена".

Соглашение между сторонами будет введено в действие со следующего сезона.

"Тот факт, что нам удалось убедить Арьена Роббена стать главным тренером команды в нашей молодежной академии, делает нас очень гордыми. Опыт Роббена говорит сам за себя. Он также произвел сильное впечатление как тренер "с самого начала", - сказал руководитель отдела развития футбола "бело-зеленых" Байрон Баккер.

В последние годы Роббен уже брал на себя небольшие задачи в молодежном секторе родного "Гронингена" и, среди прочего, прошел тренерскую стажировку.

В течение игровой карьеры Арьен прославился выступлениями за "Баварию", "Реал", "Челси" и ПСВ.

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