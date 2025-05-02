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Легенда Баварии Роббен получил тренерскую работу в родном клубе
Постепенное повышение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая звезда сборной Нидерландов Арьен Роббен будет тренировать молодежную команду "Гронингена".
Соглашение между сторонами будет введено в действие со следующего сезона.
"Тот факт, что нам удалось убедить Арьена Роббена стать главным тренером команды в нашей молодежной академии, делает нас очень гордыми. Опыт Роббена говорит сам за себя. Он также произвел сильное впечатление как тренер "с самого начала", - сказал руководитель отдела развития футбола "бело-зеленых" Байрон Баккер.
В последние годы Роббен уже брал на себя небольшие задачи в молодежном секторе родного "Гронингена" и, среди прочего, прошел тренерскую стажировку.
В течение игровой карьеры Арьен прославился выступлениями за "Баварию", "Реал", "Челси" и ПСВ.
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Neuer Job für Arjen Robben: Der ehemalige Bayern-Star trainiert in der kommenden Saison die U14 seines Jugendvereins FC Groningen. ✅— Sky Sport (@SkySportDE) May 1, 2025
↪️ Der niederländische Erstligist stellte den 41-Jährigen als Teil eines neuen Trainerteams der verschiedenen Nachwuchsmannschaften vor. pic.twitter.com/L8TPRCYbkF
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