Нидерланды
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Второй разгром лидера за месяц. Аякс – Неймеген 0:3. Видео голов и обзор матча
Не вовремя команда сдала
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" разгромно проиграл в домашнем поединке 32-го тура чемпионата Нидерландов против "Неймегена".
Все голы амстердамцы пропустили во втором тайме.
Стоит отметить, что это уже второе крупное поражение "Аякса" за месяц. 20 апреля столичный клуб уступил "Утрехту" со счетом 0:4.
За два тура до конца национального первенства "Аякс" опережает ПСВ лишь на один балл.
Эредивизи. 32-й тур.
"Аякс" – "Неймеген" 0:3
Голы: Хансен, 59, Перейра, 67, Оусса, 82
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