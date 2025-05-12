Нидерланды
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Победный гол на 99-й минуте. Фейеноорд – ПСВ 2:3. Видео голов и обзор матча
Похожий сценарий был на выходных и в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
ПСВ одержал волевую победу над "Фейеноордом" в 32-м туре чемпионата Нидерландов.
Уже к 10-й минуте "красно-белые" уступали со счетом 0:2, но во втором тайме восстановили паритет, и на 99-й минуте вырвали три очка.
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Эредивизи. 32-й тур.
"Фейеноорд" – ПСВ – 2:3
Голы: Пайшан, 5, Рид, 10 - Перишич, 50, Ланг, 73, 90+9
Удаление: Рид, 90
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