Победный гол на 99-й минуте. Фейеноорд – ПСВ 2:3. Видео голов и обзор матча

ПСВ одержал волевую победу над "Фейеноордом" в 32-м туре чемпионата Нидерландов.

Уже к 10-й минуте "красно-белые" уступали со счетом 0:2, но во втором тайме восстановили паритет, и на 99-й минуте вырвали три очка.



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Эредивизи. 32-й тур.

"Фейеноорд" – ПСВ – 2:3

Голы: Пайшан, 5, Рид, 10 - Перишич, 50, Ланг, 73, 90+9

Удаление: Рид, 90