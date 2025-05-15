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Чемпион в Нидерландах не сменится? Аякс упустил первую строчку в предпоследнем туре на 90+9 минуте
Не выдержали темп
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" упустил победу в матче 33-го тура чемпионата Нидерландов против "Гронингена" (2:2).
На 68-й минуте амстердамский клуб повел со счетом 2:1, в начале компенсированного времени остался в большинстве, но даже несмотря на это, позволил сопернику восстановить паритет на 90+9 минуте.
Таким образом, "Аякс" потерял очки уже в четвертой игре подряд.
В параллельном поединке действующий чемпион Эредивизи ПСВ воспользовался осечкой своего конкурента, разгромив "Хераклес" (4:1) и вышел на первое место в турнирной таблице перед заключительным туром, опередив "Аякс" на один балл.
Судьба золотых медалей определится 18 мая. В 15:30 по киевскому времени "Аякс" примет "Твенте", а ПСВ отправится в гости к "Спарте".
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