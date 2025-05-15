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Болельщики ПСВ отреагировали на эпичную осечку ближайшего конкурента. ВИДЕО
Сумасшествие
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" за тур до конца чемпионата Нидерландов упустил первое место.
Фанаты "ПСВ" на домашнем стадионе следили за матчем конкурента. После пропущенного "Аяксом" гола, их команда вышла на первое место в турнирной таблице.
Видео попало в сеть:
It all changed at PSV very quickly. pic.twitter.com/IKshLydoEm— Will Downing (@WillDowningComm) May 14, 2025
20 апреля перед матчем с "Утрехтом", "Аякс" был лидером Эредиви с преимуществом в 9 очков. Но матч они проиграли. С тех пор "Аякс" набрал 2 очка в 4 встречах, включая матч с "Утрехтом".
Три матча "Аякс" играл с представителями нижней части таблицы.
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В последнем туре "ПСВ" сыграет со "Спартой Роттердам", а "Аякс" примет "Твенте". Матчи состоятся 18 мая.
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