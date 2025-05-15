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Болельщики ПСВ отреагировали на эпичную осечку ближайшего конкурента. ВИДЕО

Нидерланды
Обновлено

Сумасшествие

Болельщики ПСВ отреагировали на эпичную осечку ближайшего конкурента. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аякс" за тур до конца чемпионата Нидерландов упустил первое место.

Фанаты "ПСВ" на домашнем стадионе следили за матчем конкурента. После пропущенного "Аяксом" гола, их команда вышла на первое место в турнирной таблице.

Видео попало в сеть:

20 апреля перед матчем с "Утрехтом", "Аякс" был лидером Эредиви с преимуществом в 9 очков. Но матч они проиграли. С тех пор "Аякс" набрал 2 очка в 4 встречах, включая матч с "Утрехтом".

Три матча "Аякс" играл с представителями нижней части таблицы.

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В последнем туре "ПСВ" сыграет со "Спартой Роттердам", а "Аякс" примет "Твенте". Матчи состоятся 18 мая.

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Источник:
Will Downing
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Justice (Львів)
15.05.2025 в 12:22
Всередині чемпу ПСВ мав велику перевагу і злився Аяксу, а тепер ті повернули борг...
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Комментарии 1
Justice (Львів)
15.05.2025 в 12:22
Всередині чемпу ПСВ мав велику перевагу і злився Аяксу, а тепер ті повернули борг...
Ответить
0
0

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