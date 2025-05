Болельщики ПСВ отреагировали на эпичную осечку ближайшего конкурента. ВИДЕО

"Аякс" за тур до конца чемпионата Нидерландов упустил первое место.

Фанаты "ПСВ" на домашнем стадионе следили за матчем конкурента. После пропущенного "Аяксом" гола, их команда вышла на первое место в турнирной таблице.

Видео попало в сеть:

It all changed at PSV very quickly. pic.twitter.com/IKshLydoEm