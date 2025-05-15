Звезда Фейеноорда может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Давид Ганцко – один из самых востребованных защитников чемпионата Нидерландов, который уже давно находится в поле зрения "Атлетико". Мадридцы внимательно следят за центральным защитником "Фейеноорда" и убеждены, что его профиль идеально соответствует требованиям оборонительной игры, которую строит Диего Симеоне. Однако неожиданное появление нового претендента может разрушить планы "матрасников".

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Саудовский "Аль-Наср" активно включился в борьбу за словацкого сборника. Благодаря мощному финансовому проекту, клуб из Эр-Рияда готов сделать предложение, которое будет чрезвычайно сложно превзойти в Европе.

В лагере игрока не отвергают ни одного варианта, хотя и признают, что переход в арабский клуб – это совсем другой вызов по сравнению с амбициозным "Атлетико". В любом случае, в "Фейеноорде" уже смирились с мыслью о потере своего ключевого защитника этим летом.

Добавим, что в этом сезоне на счету словака 4 гола и 4 ассиста в 46 матчах за "Фейеноорд" во всех турнирах.