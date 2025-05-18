Аякс или ПСВ? В последнем туре нидерландской Эредивизи определился чемпион

Сегодня состоялся последний, 34-й тур чемпионата Нидерландов. За титул боролись два коллектива: "Аякс" и ПСВ.

Амстердамцы встречались с Твенте и победили со счетом 2:0. В первом тайме отличился бывший капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, к концу встречи забил и экс-нападающий МЮ Ваут Вегхорст. Однако этих трех очков "Аяксу" не хватило для трофея.

"Аякс" – "Твенте" 2:0

Голы: Хендерсон 28, Вегхорст 90

Параллельно ПСВ одержал выездную победу над "Спартой" Роттердам. Иван Перишич, Люк де Йонг и Малик Тильман принесли решающие три очка эйндховенцам. В итоге матч завершился со счётом 1:3.

Интересно, что по состоянию на 52 по 58 минуту в Live-таблице на вершине был "Аякс", ведь "Спарта" сравняла счет в матче против ПСВ, однако дальше фаворит встречи дожал соперника.

"Спарта" – ПСВ 1:3

Голы: Зехил 52 – Перишич 27, Люк де Йонг, М. Тильман 84

В итоге ПСВ финишировал с 79 зачетными баллами в активе. "Аякс" расположился на второй позиции с 78 очками.

Добавим, что перед этой победой "Аякс" за четыре тура набрал 2 очка из 12 возможных. Параллельно ПСВ выиграл все четыре матча.

Для эйндховенцев – это второй подряд титул чемпиона Эридивизи. "Аякс" уже три сезона подряд без этого трофея.

Однако как и ПСВ, так и "Аякс" представят Нидерланды сразу в основном раунде Лиги чемпионов.