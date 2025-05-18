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Аякс или ПСВ? В последнем туре нидерландской Эредивизи определился чемпион
Борьба была до конца
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялся последний, 34-й тур чемпионата Нидерландов. За титул боролись два коллектива: "Аякс" и ПСВ.
Амстердамцы встречались с Твенте и победили со счетом 2:0. В первом тайме отличился бывший капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, к концу встречи забил и экс-нападающий МЮ Ваут Вегхорст. Однако этих трех очков "Аяксу" не хватило для трофея.
"Аякс" – "Твенте" 2:0
Голы: Хендерсон 28, Вегхорст 90
Параллельно ПСВ одержал выездную победу над "Спартой" Роттердам. Иван Перишич, Люк де Йонг и Малик Тильман принесли решающие три очка эйндховенцам. В итоге матч завершился со счётом 1:3.
Интересно, что по состоянию на 52 по 58 минуту в Live-таблице на вершине был "Аякс", ведь "Спарта" сравняла счет в матче против ПСВ, однако дальше фаворит встречи дожал соперника.
"Спарта" – ПСВ 1:3
Голы: Зехил 52 – Перишич 27, Люк де Йонг, М. Тильман 84
В итоге ПСВ финишировал с 79 зачетными баллами в активе. "Аякс" расположился на второй позиции с 78 очками.
BACK-TO-BACK @EREDIVISIE CHAMPIONS! ❤️????#OnsEindje pic.twitter.com/OP8FvrMRdc— PSV (@PSV) May 18, 2025
Добавим, что перед этой победой "Аякс" за четыре тура набрал 2 очка из 12 возможных. Параллельно ПСВ выиграл все четыре матча.
Для эйндховенцев – это второй подряд титул чемпиона Эридивизи. "Аякс" уже три сезона подряд без этого трофея.
Однако как и ПСВ, так и "Аякс" представят Нидерланды сразу в основном раунде Лиги чемпионов.
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